Test Harry Potter : à quelle maison de Poudlard appartenez-vous ?

À la différence d’autres tests proposés sur la toile, celui qui suit est assez complet — du moins le semble — mais surtout, se pare d’un vernis scientifique dans son approche qui reste séduisant.Il propose des questions dites « psychométriques » par lesquelles sera défini le caractère du cobaye, et ses affinités avec les différentes maisons bien connues : Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou Serpentard.Son fonctionnement est simple, et à travers 24 questions — oui, c’est un peu long — il accompagne dans le profilage des répondants. Quatre niveaux de réponses, quatre maisons… maintenant à chacun de jouer Alors, ce n’est pas vraiment le Choixpeau qui vient sonder l’âme et l’esprit, mais ça donne tout de même un résultat…NB : la résolution du test en question ne permet, hélas, pas d’obtenir un passe-droit pour l’école des sorciers, pas plus qu’un billet pour le Poudlard Express…