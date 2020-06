Test : saurez-vous identifier correctement ces 30 polices d'écriture ?

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

En tout, 30 polices sont présentées, avec quatre exemples, quatre possibilités, donc trois de se planter. Aucune contrainte de temps, on peut s’installer confortablement avec un paquet de pop-corn, et au terme de l’exercice, vérifier son niveau de connaissance.Certaines sont particulièrement connues, certes. D’autres nécessiteront d’avoir entretenu avec la typographie quelques relations étroites.The Font Game est accessible à cette adresse . Pour le moment, le niveau est « un peu difficile », mais deux autres sont prochainement prévus « Plutôt difficile » et « Absolument dingue de difficulté ».Seul petit regret, les trois autres mauvaises réponses ne sont pas expliquées — dommage.via The Digital Reader