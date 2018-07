Téton-pixel, bibliothèque insubmersible, Earth : le Graal du livre (vol.3)

Chaque semaine, nous arpentons l’internet du oueb à la recherche des informations les plus insolites, improbables, parfois celles mêmes qui n’auraient jamais dû voir le jour. Grotesque, Ridicule, Absurde, Aberrant, Loufoque, le Graal du livre, c’est un peu comme un bêtisier, sauf que c’est très sérieux…





Maman les p'tits batos...



La plus chère des bibliothèques du monde se trouve sur le yacht le plus cher du monde, tout cela est assez cnsé. La société Migaloo Privates Submersible Yachts vient de présenter un insubmersible de 225 à 283 mètres de long.

Pour 800 millions €, on peut s’offrir cette coquetterie, qui compte une salle de jeu, une pièce pour le vin et donc, une bibliothèque. Idéal pour planquer sa pile à lire de l’été, et profiter de la mer dans le même temps. (via Bilba)





Cachez-moi ce sein, avec soin !



L’histoire ne date pas d’hier, mais manifestement la censure d’un libraire pratiquée par Facebook refait surface. Pour un sein presque difficile à voir à l’œil nu, le portail Livres-anciens.fr s’est fait interdire par Facebook de promotion. ActuaLitté avait dévoilé cette stupidité de tétons pixélisés en février dernier, mais manifestement elle continue d’amuser la toile.

Ainsi, la Fred Zone revient sur le sujet que nous avions traité, avec plaisir, voire une certaine délectation. Comment une vidéo de livres anciens peut-elle virer dans la grande folie des algorithmes ? La faute à un robot, ça téton(ne) ?

Mots comptent triple



Vous êtes vous déjà demandé quelle distance vous sépare de la librairie du Louvre ? Non ? Vraiment ? Jamais ? Eh bien, qu’importe parce que si désormais le sujet vous intrigue, Google a la réponse.

La dernière mise à jour de son application Earth permet en effet de mesurer la distance entre deux points du globe, quels qu’ils soient. Donc la librairie du Louvre, pourquoi pas, mais également la New York Public Library, ou encore la célébrissime Library of Congress. (via Google)