The Witcher : on pourra bientôt chasser les monstres avec son smartphone

Un jeu gratuit ?

Crédit photo : Spokko - Capture d'écran Youtube

Intitulé The Witcher : Monster Slayer, l’application sera disponible sur iOS et Android, et sera développée par Spokko, un studio créé par CD Projekt en 2018 pour travailler sur les jeux mobiles.Le concept est simple : une fois Monster Slayer téléchargé, vous pourrez vous aventurer hors de chez vous pour combattre des monstres en réalité augmentée, les créatures apparaissant à travers l’écran de votre smartphone. Si le trailer proposé par le studio montre un utilisateur solitaire se baladant dans une forêt, pas d’inquiétude, le massacre de goule pourra tout aussi bien s’effectuer sur le chemin de vos courses. Quelques monstres n'apparaitont cependant que dans certaines zones et à des heures spécifiques.Le système de combat proposé diffère un peu de ce à quoi nous avait habitués Pokemon Go. Les monstres ne doivent pas être attrapés, mais tués. Pour mener à bien votre mission pacificatrice, il faudra entrainer votre personnage, préparer des potions et des huiles, fabriquer des bombes pour enfin sélectionner le bon équipement une fois face à la créature. Pour chaque combat remporté, vous serez récompensé par un trophée.Concernant l’univers du jeu, il semblerait que The Witcher : Monster Slayer se déroule bien avant l’existence de Geralt, Spokko assure cependant que l’application vous permettra de devenir un véritable sorceleur à travers des quêtes basées sur les romans d’Andrzej Sapkowski.La date de sortie du jeu n’a pas encore été révélée, en attendant le studio propose cette bande-annonce :Comme pour Pokémon Go et Harry Potter Wizards Unite, Monster Slayer repose sur vos données de localisation pour fonctionner. Difficile en effet pour le jeu d’informer l’utilisateur sur les monstres présents dans son périmètre s’il ne sait pas où celui-ci habite.Pour pouvoir profiter de l’application, il est nécessaire d’avoir un smartphone puis d’activer le partage de sa positon. Derrière ce type de jeu se dessine donc la possibilité de cartographier les itinéraires des joueurs , mais aussi d’influencer leurs trajets et les lieux qui les ponctuent, ce qui laisse imaginer l’intérêt économique et publicitaire pour les applications.Les cimetières, les marais et les forêts où ont déjà prévu de se rassembler les fans risquent ainsi d’être envahis par les réclames.Un moindre mal sans doute, si cela vous permet de combattre les forces des ténèbres. Mais pour reprendre les mots de Geralt « à choisir entre deux maux, je préfère ne pas choisir du tout. »Via Engadget