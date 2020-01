Toilettes littéraires : lecteurs, voici le trône que vous méritez

crédit : Daniel Crouch Rare Books

Ne vous y méprenez pas, ces anciens livres ne sont pas à lire. Cet outil très luxueux, qui ressemble trait pour trait à un ouvrage, servait à camoufler le pot de chambre qu'on pouvait ainsi transporter sans peine, à l'abri des regards indiscrets...Daniel Crouch Rare Books a récemment mis un prototype aux enchères pour la modique somme de 7500 £. Fabriqué en France dans les années 1750, ce vieux folio est en fait un tabouret plié en chêne avec un espace pour un pot de chambre. Petit détail et pas des moindres, l'ouvrage est intitulé Histoire des Pays-Bas, pour faire référence aux régions anatomiques inférieures de l'utilisateur...« C'est un objet insolite, pour amuser des garçons un peu bêtes », explique Mindell Bubansky, restauratrice d'ouvrages et autrice de Blooks : The Art of Books That Arnt dans lequel elle passe en revue tous ces objets en forme de livres.Elle ajoute qu'il est assez difficile de savoir si ces livres toilettes ont été faits avec de vrais ouvrages plutôt qu'avec de fausses couvertures. La question semble d'ailleurs n'avoir de sens qu'à notre époque, où s'accroupir sur un ouvrage serait un acte sacrilège... « Nous considérons les livres aujourd'hui comme des objets précieux, mais ils n'avaient pas la valeur qu'on leur accorde aujourd'hui », reprend-elle.Pour Mindell Bubansky, il n'est pas inconcevable que les Européens de l'époque aient utilisé cet artifice pour cacher et transporter leurs pots de chambre pendant leur voyage.