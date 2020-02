Traumatisme d'enfance : Où est Charlie ? Ah, ça, tu peux chercher...

my idea of a perfect crime? I’ll show you pic.twitter.com/jmWSPQbpXT — blake messick (@blakemessick) February 11, 2020

Un certain Blake Messick, officiant depuis le Texas, à Houston, a décidé de commettre un crime innommable. De quoi ruiner l’existence tout entière d’un enfant, et le condamner à des séances de psy jusqu’à la fin des temps.Décrit comme le crime parfait, Blake s’est rendu dans une chaîne de librairies, Half Price Books, spécialisée dans les remises, et s’est offert un exemplaire de The Great Waldo Search — la version originale. La suite est délectable, malheureusement je ne peux que vous proposer de la découvrir en vidéo, et vous garantir que ça devrait vous faire rire un peu.Méthodiquement, ce grand malade a en effet décidé de photoshoper toutes les apparitions de Charlie, pour les reproduire en faisant disparaître de chacune des séquences le personnage en question.La suite est une histoire de collage et de bricolage, puisqu’il a imprimé et collé soigneusement les versions piratées, privées de Charlie, avant de rapporter l’ouvrage à la librairie. Plus de 176.000 likes sur Twitter, plus de 5,1 millions de visionnages de son larcin sur Tik Tok…La tête du bonhomme est certainement mise à prix, au moins chez le libraire en question.Maintenant, il aurait été encore plus horrible d’imaginer que ce criminel soit pris à son propre jeu — tombant sur un album de Charlie, dont il avait décidé de faire disparaître le personnage… mais qu’un plus infâme que lui aurait déjà supprimé…