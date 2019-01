Traveler, le restaurant qui offre trois livres à la fin du repas... depuis 40 ans

rickpilot_2000, CC BY 2.0 rickpilot_2000, CC BY 2.0







Le principe est simple, explique Karen Murdock, sa propriétaire : depuis 1993 que l’établissement est sous sa responsabilité, elle poursuit le travail de Marty Doyle. Il avait ouvert Traveler dans les années 80. Ce dernier avait aménagé des étagères de toutes parts, pour y déposer des livres – et pouvoir faire un peu de place dans sa propre collection.Désormais, le restaurant a été agrandi, pour accueillir plus de livres encore. Des ouvrages qui viennent de toutes parts...À ce jour, indique Karen, le restaurant reçoit entre mille et deux mille livres par semaine. Bibliothèques, visiteurs... il ne se passe pas une journée sans que l’on vienne y déposer des ouvrages – et depuis qu’elle est à la tête de l'établissement, Karen estime avoir redistribué 2,5 millions de livres. Soit 500.000 de mieux qu'il y a cinq ans !Parce que tout réside dans cette volonté : Traveler Food and Books offre aux clients, pour l’achat d’un repas – déjeuner ou dîner, trois livres au choix, dans l’ensemble de leur collection. Westerns, livres de poche, littérature jeunesse, romans d’amour, livres d’aventure ou de cuisine, on y retrouve tout.Et pour ceux qui n’y trouveraient pas leur compte, le rez-de-chaussée propose une librairie d’ouvrages d’occasion. Avec 60.000 titres mis en vente. Sur les étagères, on recense plus de 9000 livres qui seront à la disposition des clients. Une promenade digestive pour choisir le livre avec lequel repartir, quelle belle idée.via Atlas Obscura