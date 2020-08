Tristan et Iseut, bientôt une ligne de vêt-amants ?

Le récit complet de la légende des amants Tristan et Isolde remonte à 1226, quand Frère Robert l'offre au roi Hâkon IV de Norvège — agrémenté d’éléments de la mythologie scandinave. Avant lui, Thomas d’Angleterre et Tristan de Béroul avait déjà couché sur le papier ce qui précède directement les aventures d’Arthur et de la table ronde. Et bien entendu, l’impossible liaison entre Lancelot du Lac et Guenièvre.Cette tradition orale dont découlent les ouvrages remonte au IXe siècle, en plein folklore breton : la matière de Bretagne est alors en plein essor et les récits chevaleresques deviendront les best-sellers de l’époque. À condition de pouvoir s’offrir une copie onéreuse.Ebony Tylah s’est amplement approprié le concept, pour reproduire un fragment de manuscrit — la source n’est pas claire — afin de l’imprimer sur un pantalon. Le résultat est à la hauteur de ce que l’on était en droit de ne pas s’imaginer.100 % coton, produit à Bangkok, ce jean aura l’avantage de l’originalité… Évidemment, le modèle est en vente, il suffira de contacter la créatrice pour plus de détails.