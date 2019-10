Troquez votre téléphone pour une bonnette le temps d’un "week-end Austen "

via via Facebook

Se déconnecter du temps et des écrans

Si on connaissait déjà le célèbre festival Jane Austen qui se tient chaque année à Bath au Royaume-Uni, voici une nouvelle manifestation, plus atypique et chaleureuse, au cœur d’une maison d’hôtes dans le Vermont. Si vous vous y rendez le week-end, vous risquez de vous perdre un peu dans le temps : bonnettes, chapeaux de bergère et costumes d’époque Régence sont de sortie.Suzanne Boden, la propriétaire du manoir, a eu l’idée des week-ends Austen il y a maintenant près de 11 ans : « J’étais dehors en train de pendre le linge de mes hôtes en écoutant de la musique, du Mozart plus exactement. J’étais à l’arrière de la maison et je me suis aperçue qu’il n’y avait rien de moderne autour de moi puisque cet endroit-là est entouré d’arbres », explique-t-elle aux tribunes de The Guardian « Et puis je me suis dit : mais je pourrais être Jane Austen ! J’ai ensuite pensé que d’autres personnes aimeraient sans doute se glisser dans sa peau le temps d’un week-end » et les faits ne lui auront jamais assez donné raison. Les week-ends Austen attirent des Janeites du monde entier, non seulement pour célébrer leur autrice préférée, mais aussi pour vivre comme dans ses romans.Les week-ends Austen sont « une évasion » reprend Boden. « Il s’agit de remonter le temps ». Les Janeites s’habillent donc comme à l’époque de l’écrivaine qu’elles idolâtrent, mais elles coupent aussi tout contact avec les technologies modernes comme le téléphone.« C’est une chance de côtoyer et d’interagir avec d’autres fans d’Austen, qui ont toujours beaucoup à dire. Personne ne rentre chez lui sans une longue liste de recommandations de livres, ou de films, voire parfois de nouveaux amis. »Pendant le week-end, plusieurs activités sont organisées : cours de pliage de papier, initiation à la danse country anglaise, promenades en calèche ou encore tir à l’arc. Les hôtes sont aussi invités à apprendre à écrire avec une plume d’oie et à confectionner leur propre réticule.Le phénomène Jane Austen est encore bien loin de s’essouffler. La Jane Austen Society of North America (JASNA) compte aujourd’hui 79 groupes régionaux aux États-Unis et au Canada. Lorsqu’on demande à Suzanne Boden pourquoi tant d’Américains aiment Austen, elle répond fatalement, « tout le monde aime Jane Austen ! »À la fin de tous les week-ends, la propriétaire organise un brunch pendant lequel elle teste ses hôtes sur les connaissances qu’elles ont acquises sur Austen. Si vous échouez au quizz, la meilleure des sanctions tombe : « Il faut relire son œuvre ».