Tutoriel : la Booksleeve, l'indispensable livresque de l'été

L’été est là, les départs en vacances approchent et les après-midi lectures arrivent à grands pas. Avec eux, les pires ennemis de nos compagnons à pages… Les coups de bic mal rebouché sur la tranche, les grains de sable coincés dans la reliure, la crème solaire qui fuit sur la couverture, autant de dangers qui les guettent à chaque instant dans nos sacs. Mais ne vous en faites pas, on a la solution : la booksleeve.





Ces pochettes à livres fleurissent un peu partout sur les réseaux sociaux. Aux couleurs de vos sagas littéraires favorites ou plus sobres, elles promettent de garder vos livres à l’abri et de faire son petit effet sur les photos. Et même si de nombreux modèles sont déjà disponibles en ligne, si vous ne trouvez pas votre bonheur, il ne reste qu’une solution, passer derrière la machine à coudre. Alors, si vous vous sentez d’humeur manuelle, on vous propose de les faire vous-même avec un petit tutoriel vidéo de la booktubeuse, PeaceLoveBooksxo. Entièrement customisable, à vous d’adapter votre pochette à vos formats favoris. Un peu de tissu de votre choix, de quoi doubler le tout pour que vous ouvrages soient installés confortablement, du fil, une aiguille et vous êtes paré.







Nous, on a testé et approuvé. On vous laisse apprécier le résultat.