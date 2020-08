Un adolescent a écrit des milliers d'articles Wikipédia dans une langue qu’il ne parle pas

Désastre ou miracle culturel ?

Crédit photo : Braveheart

Wikipedia, pour le meilleur ou pour le pire, est une encyclopédie participative. À condition de remplir certaines conditions, chaque internaute peut apporter sa contribution au site. Si cela permet qu’une grande diversité de sujet soit abordée, tous les rédacteurs ne sont pas des experts dans leur domaine, et particulièrement quand cela touche à des sujets de niche…Plus tôt dans la semaine, un utilisateur de Reddit nommé Ultach a fait une découverte qui est une parfaite illustration de ce problème. Irrité depuis des années par des articles approximatifs, voire incompréhensibles, rédigés en Scots, l’internaute à décider d’enquêter sur les contributeurs. La mauvaise qualité des productions dans cet idiome a rapidement trouvé son explication puisqu’il s’avère que pratiquement toute la version du Scot Wikipédia, comprenant plus de 57 000 articles, a été écrite, éditée ou supervisée par un seul internaute dans une langue dont il ne parlait pas un mot.L’adolescent, qui officie sous le pseudonyme d’AmaryllisGardner était devenu avec le temps l’administrateur officiel de sco.wikipedia.org, il aurait créé et « corrigé » la grande majorité de ces pages pour un total de 200 000 modifications.Le scots est une langue germanique proche de l’anglais, principalement parlée dans la région des Lowlands, au sud du pays. Comme le souligne le Guardian , au Moyen Age, l’idiome était l’une des grandes langues littéraires des îles britanniques. Mais les intellectuels du XVIIIe siècle, dont David Hume, ont cherché à supprimer les « scotticismes » de leur écriture et de leur discours.Et si la langue a connu un regain de popularité ces dernières années avec la création de forums promouvant la culture écossaise, elle reste en danger. Ironie du sort, le Scot Wikipédia et le travail d’AmaryllisGardner constituent aujourd’hui le plus grand corpus en libre accès de la langue écossaise au monde.Les articles de Garder présentent cependant un Scots dénaturé. L’adolescent s’est ainsi souvent contenté d’insérer des mots écossais — souvent mal orthographiés — dans des constructions grammaticales anglaises.Des dizaines de milliers d’articles sont écrits dans un charabia étrange avec des changements de lettres occasionnels et souvent ridicules — comme le remplacement d’un « y » par « ee » pour tenter de reproduire phonétiquement l’accent de la région.Pour Ultach le jeune homme « a peut-être fait plus de tort à la langue écossaise que quiconque dans l’histoire », il se serait livré à un « vandalisme culturel sans précédent ». En effet, le travail de l’américain renforce l’argument selon lequel le Scots ne serait pas une langue à part entière.De son côté AmaryllisGardner, s’est dit « dévasté », pensant depuis toutes ces années qu’il faisait le bien. « Je n’étais qu’un enfant de 12 ans lorsque j’ai commencé, et parfois, quand vous commencez quelque chose jeune, vous ne pouvez pas voir que l’habitude que vous avez développée est malsaine et inutile en vieillissant. »La communauté Wikipédia doit maintenant décider du sort de tous ces articles. Pour certains internautes, il est évident que le site devrait supprimer les contributions de l’adolescent, mais Michael Dempster, le directeur du Scots Language Center à Perth est d’un autre avis :« Ce jeune homme a abattu une quantité incroyable de travail et qu’il a créé une infrastructure modifiable », a-t-il déclaré au Guardian. « C’est une excellente ressource, mais elle a besoin de personnes qui parlent correctement le Scots pour la modifier maintenant ».Si vous en avez des notions, vous savez ce qu'il vous reste à faire.