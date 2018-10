Un aéroport Maryse Condé, devenue “porte d’entrée sur la Guadeloupe”

Une bibliothèque, une médiathèque, une école ou même une place... pourquoi pas un aéroport ? S’il est commun que les grands auteurs voient leur nom associé à des espaces publics, celui de Maryse Condé pourrait être associé à un aéroport. Étrange ?





MEDEF CC BY SA 2.0



Récemment couronnée par l’Académie alternative, chargée de pallier l’absence de prix Nobel de littérature, l’auteure attire toutes les attentions.



« Inlassablement marquée par la question des origines et de l’esclavage, elle a été la première présidente du Comité National pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage. Ses œuvres, qui sont habitées par les préoccupations du monde actuel, sont traduites dans de nombreuses langues », indiquait Françoise Nyssen, ministre de la Culture, saluant la lauréate.

En effet, l’auteur originaire de Marie-Galante (Guadeloupe, Maryse Condé est, elle, originaire de Pointe-à-Pitre), suggère que l’on pourrait donner son nom à un aéroport.



L’actuel espace, pour l'instant baptisé Pôle Caraïbes, n’a finalement pas de véritable nom, souligne l’écrivain, pleinement engagé pour que le lieu prenne le nom de sa consœur. Maryse Condé deviendrait « une porte d’entrée sur la Guadeloupe », indique-t-il. « Elle le mérite pleinement. [...] Quand on gagne, on gagne pour son pays, on gagne pour tous. »