Un ancien four à pain changé en boîte à livres géante

Situé en plein milieu de la commune de Brion, le four à pain était abandonné depuis plusieurs années. Au pied de l’église, face à la mairie, ce dernier devait assurément servir à l’ensemble du village — mais sur le moment, personne pour nous renseigner.En revanche, l’écriteau sur la porte est formel : pour les Brionais et les Brionaises, et tous les visiteurs et touristes de passage, le four à pain offre la possibilité de s’emparer de livres, d'y laisser les siens, et pourquoi pas, de profiter de l’endroit pour bouquiner un instant.On y retrouve indistinctement des magazines et des livres, posés dans des cagettes et des cartons, avec un choix assez restreint cependant. Mais l’initiative attire les curieux, et cela n’aura donc pris que quelques instants pour donner une nouvelle vie à l’endroit.Et puis, dans l'Aubrac, une tome fraîche pour accompagner un tome, c'est délicieux...Photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0