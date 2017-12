Un chapitre inédit d'Harry Potter, rédigé en écriture intuitive par un algorithme

Connaissez-vous Harry Potter et le portrait de ce qui ressemblait à un gros tas de cendres ? Non ? C’est pourtant la suite – l’une des suites... – des aventures du petit sorcier devenu grand. Elle ne doit pas grand-chose à JK Rowling : c’est en réalité une intelligence artificielle qui l’a produite. Et pas n’importe comment : en s’appuyant sur l’écriture prédictive ou saisie intuitive, typique des smartphones.







Ce nouveau chapitre a été automatiquement généré par une machine, qui a appris en mémorisant l’ensemble des mots, expressions et phrases que JK a utilisés. Un algorithme d’intelligence artificielle développé par les gars de Botnik Studio, ont ainsi alimenté un ordinateur, lequel a écrit Harry Potter and the Portrait of What Looks Like a Large Pile of Ash.

L’IA a produit la plus grande partie du texte, mais, afin d’utiliser au mieux les capacités de l’écriture intuitive, plusieurs auteurs ont été impliqués. Leurs pouces, tout du moins.

Jamie Brew, ancien auteur pour le journal satirique The Onion, avait déjà travaillé suer un principe de texte automatiquement écrit. Le reste du texte – au-delà du titre – donne quelque chose d’assez folichon. Par exemple quand on lit : « Hermione trempa son visage dans la boue » ou encore « Ron est le mec splendide », dans la bouche d’Harry ou encore « Les mangemorts étaient morts maintenant maintenant, et Harry était plus affamé qu’il ne l’avait jamais été ».

Le résultat final est un conte plaisant avec une intrigue amusante, qui donne le sentiment de lire de la fanfiction, dont l’ambiance donne un vrai ton classique de Rowling.

We used predictive keyboards trained on all seven books to ghostwrite this spellbinding new Harry Potter chapter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy — Botnik Studios (@botnikstudios) 12 décembre 2017

Les outils technologiques pour monter le concept techno sont à retrouver ici.



