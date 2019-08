Un coup d'oeil dans la bibliothèque des designers, chez Google

(photo d'illustration, Carlos Luna, CC BY 2.0)

C'est une saine pratique qu'Ivy Ross a mise en place, sans doute plus intéressante qu'un billard ou qu'un distributeur de friandises : elle a proposé à chacun des designers de son équipe, soit 150 personnes environ, tout de même, de bien vouloir participer à l'élaboration d'une bibliothèque participative. Autrement dit, des livres sont mis à la disposition de tous, par tous.Chaque designer était ainsi invité à apporter les 6 livres les plus importants de sa vie, pour en faire profiter les autres. Le partage de livres permet ainsi le partage de connaissance, d'une part, mais aussi et plus largement la création de liens entre collègues, qui pourront déboucher sur des discussions plus poussées et, pourquoi pas, de belles amitiés.Pour susciter l'envie de lire, Ross a aussi demandé à chaque designer d'inscrire une courte phrase sur la première page du livre, évoquant l'expérience avec le texte et son auteur. 35 des livres de la bibliothèque, qui devrait en contenir environ 900, sont présentés par le site Fast Company.Évidemment, une grande partie d'entre eux porte sur le design, comme Super Normal de Naoto Fukasawa et Jasper Morrison, The Design of Everyday Things de Don Norman, ou encore Designing for People de Henry Dreyfuss. Mais, puisqu'il n'y a pas que le travail dans la vie, les designers se permettent des petites folies, comme le classique The Giving Tree de Shel Silverstein, pour les plus jeunes, mais pas que.Charles M. Schulz, le créateur de Snoopy, George Lucas, Douglas Adams, un titre du Dr. Seuss ou encore un album de Tintin, par Hergé, se retrouvent aussi dans la petite sélection montrée par Fast Company.Et l'horizon des employés de Google est assez large : parmi les essais, certains portent sur la vie (courte) des appareils électroniques, la pollution ou encore l'enjeu de la décroissance et la possibilité de vivre très bien avec moins de choses.Les 35 ouvrages peuvent être retrouvés sur Fast Company