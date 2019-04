Un couple retrouve un ticket de loto dans un livre et empoche 1 million $

On ne le dit jamais assez, mais un livre vaut de l’or. Une expression qui peut aussi être prise au premier degré comme pour ce couple de Québécois qui a retrouvé un ticket de loto gagnant dans un ouvrage, un an après l’avoir perdu. Le couple de retraités a ainsi gagné 1 million $ canadiens (soit 667.000 €), de justesse : le ticket expirait en effet ce vendredi 5 avril.





Nicole Pedneault a découvert le ticket de loto en cherchant un livre sur le Japon pour son petit-fils, qui préparait un exposé sur l’archipel. En ouvrant Mon Japon de Maxime Paone (L’Harmattan), la retraitée québécoise remarque qu’un petit quelque chose s’était glissé à l’intérieur. Il s’agissait du billet de loterie d'une valeur de 100 $ qu’elle et son conjoint, Roger Larocque, s’étaient offert pour la Saint-Valentin l’année dernière.



« La première chose que j’ai faite en découvrant le billet dans le livre, c’est d’aller voir la date limite pour réclamer un lot sur le site de Loto-Québec », explique Nicole Pednault.



Une bonne initiative puisque le ticket expirait ce vendredi 5 avril.



« C’est toute une chance de l’avoir retrouvé à la dernière minute comme ça [...]. Si mon petit-fils ne m’avait pas demandé de lui prêter des objets pour son exposé, je n’aurais jamais retrouvé le billet à temps », affirme la gagnante du million de dollars canadiens.



Loto-Québec - Un couple passe près de «perdre» 1 million $ https://t.co/nl0gufOg4X pic.twitter.com/n62w1iKSnF — TVA nouvelles (@tvanouvelles) 3 avril 2019





« On n’a pas prévu de le célébrer ce soir. On va aller dans un petit resto... mais on va se gâter en commandant une poutine double sauce et double fromage ! » plaisante-t-elle.