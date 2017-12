Un écorché lisant s'installe à la Bibliothèque universitaire de Lyon 1

À l'occasion de l'inauguration de la plateforme technologique innovante 3d.FAB, destinée aux recherches publiques et privées dans le domaine de l'impression au service de la santé, Christophe Marquette, coordinateur scientifique de 3d.FAB, a supervisé l'impression 3D d'un écorché, à la manière des sculptures en papier maché du Dr Louis Auzoux (1797-1880).

Grâce au soutien de la région Rhône-Alpes, de Tobeca, fabricant d'imprimantes 3D, du CNRS, de l’Université Lyon 1, de l’Institut de Chimie de Lyon (ICL), et de l’Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaires et Supramoléculaires (ICBMS), Jessie - c'est le nom de cette lectrice passionnée, a pu naître jour après jour entre les murs du hall de la BU Sciences de Lyon.

Christophe Marquette, coordinateur scientifique 3dFAB, devant l'écorché

Pour le moment exposé dans le hall de la BU Sciences, l'écorché rejoindra ensuite la BU Santé Rockefeller.

L'impression 3D trouve de nombreuses applications en médecine et pour la santé : « La Plateforme Technologique Innovante 3d.FAB, issue des recherches de l‘ICBMS, est d’ores et déjà capable de bioimprimer la peau, le cartilage, l’os et bientôt la cornée », indique l'Université Lyon 1.