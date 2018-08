Un énorme livre pop-up Harry Potter à paraître : Poudlard en papier

Sans l'aide de JK Rowling, et une soudaine inspiration pour écrire une nouvelle saga mettant en scène un jeune sorcier face aux forces du mal, l'édition capitalise toujours autant sur la saga Harry Potter. Avec une imagination remarquable : Insight Éditions annonce ainsi un livre pop-up qui fait apparaitre le château de Poudlard, tout simplement.

Harry Potter : A Pop-Up Guide to Hogwarts, comme son nom l'indique, offre aux lecteurs la possibilité de parcourir une réplique de Poudlard et de ses alentours... en papier et carton. Les pages du livre offriront chacune un aperçu d'un lieu bien particulier, tout en le matérialisant en 3D.

Et, le plus beau, c'est qu'une fois l'attache aimantée détachée, il sera possible d'étaler l'ensemble des pop-up pour obtenir son Poudlard complet ainsi que ces quelques lieux iconiques de la saga pour l'accompagner. On retrouvera ainsi le terrain de Quidditch ou encore la Forêt interdite.

Le tour de force est signé par Matthew Reinhart, un virtuose du pop-up qui avait déjà fait sortir les zombies d'un livre The Walking Dead.

L'ouvrage sera disponible au mois d'octobre, pour la modique somme de 75 $.



via Nerdist