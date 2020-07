Un festival littéraire à suivre depuis sa voiture, comme au drive in

Dans le petit village d’Appledore au Sud Ouest de l’Angleterre se tient chaque année depuis 2006 un festival littéraire. Les mesures sanitaires rendant impossible la tenue de l’évènement dans son format habituel, les organisateurs se sont creusé la tête des mois durant. D'autres, au Royaume-Uni et partout sur la planète ont décidé de se concentrer sur le numérique et de proposer des rencontres auteurs sur internet : Appledore a choisi une solution un poil moins écologique.Les habitués ont intérêt à posséder une voiture pour cette édition 2020, et tant pis pour les lecteurs qui se déplacent à vélo. En effet, les équipes en charge, inspirées par les drive-in américains ont eu l’idée de proposer aux participants d’aligner leur véhicule près du village et de leur demander de rester dans l’habitacle en toute sécurité tout au long de leur visite.

Crédit photo : distelAPPArath CC 0

Les mesures sanitaires auront rarement été à ce point respectées. Les auteurs et les animateurs seront placés sur une scène légèrement surélevée. Ils feront face à plus de cent voitures : deux cents phares prêts à clignoter d’enthousiasme. Les participants pourront écouter les débats et les interviews des écrivains via une station FM dédiée. La nourriture et les boissons seront disponibles sur commande à l’avance, servies directement à la voiture une fois garée. Un stand de livre préalablement dédicacé sera placé à la sortie du champ où se déroule la manifestation.Les organisateurs ont tenté de rendre le moment le plus interactif possible et ont proposé aux invités d’envoyer à l’avance des questions auxquelles les auteurs pourront répondre sur le moment. « Nous aurons également un micro à distance, afin que les gens puissent baisser leurs fenêtres pour poser une question, et si nous choisissons une question envoyée en amont, nous demanderons à la personne qui l’a envoyée de faire clignoter ses feux pour que l’auteur puisse lui répondre directement » explique la directrice Ann Juby qui se réjouit de la nouvelle liberté qu’offre le lieu. « Nous sommes dans un champ donc à la fin nous pouvons avoir des applaudissements et des klaxons et des clignotements de lumières, ça va rendre tout cela enthousiasmant. »L'ensemble s’étalera sur 5 jours et débutera le 18 septembre prochain. Il accueillera notamment l’ancien lauréat pour enfants et auteur de War Horse Michael Morpurgo, la romancière à succès Adele Parks, la présentatrice de télévision Kate Humble ou encore l’ancienne ambassadrice britannique aux États-Unis Kim Darroch.Via the Guardian