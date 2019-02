Un hôtel littéraire Arthur Rimbaud ouvre ses portes à Paris

(photo d'illustration, Marie Aschehoug-Clauteaux, CC BY-NC-ND 2.0)

Prié de chausser ses semelles de vent...

La Société des Hôtels Littéraires poursuit sa création d'établissements avec l'ouverture d'un troisième hôtel parisien, qui vient ainsi rejoindre celui consacré à Marcel Proust, Le Swann, ouvert en 2013, et celui dédié à Marcel Aymé, ouvert à Montmartre en mars 2018 . L'idée derrière ces hôtels de luxe est évidemment de faire pénétrer les clients dans l'univers de l'écrivain.Ce ne sont d'ailleurs que des hommes que la Société, créée par Jacques Letertre, met en avant pour l'instant : l'hôtel Gustave Flaubert, ouvert à Rouen en 2015, et l'hôtel Alexandre Vialatte de Clermont-Ferrand, inauguré en 2016, complètent son offre.Situé 6 rue Gustave Goublier, tout près de la Gare de l'Est qui vit de nombreuses fois Rimbaud arriver depuis Charleville, et, un soir de septembre 1871, manquer sa première rencontre avec Verlaine, l'Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud rend hommage à « l'homme aux semelles de vent » qui réinventa la poésie, indique la société hôtelière dans un communiqué.L'établissement est présenté comme un équipement 4 étoiles conçu par l'architecte Aude Bruguière, doté de 42 chambres personnalisées par des poèmes et des aquarelles. Des éditions originales, des manuscrits, des œuvres d'art contemporain, notamment d'Ernest Pignon-Ernest) ainsi qu'une bibliothèque multilingue de plus de 500 livres viennent compléter le décor de l'hôtel.Pour les tarifs, le « Best Western Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud » devrait proposer des chambres aux prix proches de celles de l'hôtel Marcel Aymé, où le prix de la nuit, pour une personne, commence à 100 € environ, petit-déjeuner non inclus.