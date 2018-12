Un Irlandais s'est offert les lunettes de James Joyce pour 17 000 euros

James Joyce par Alex Ehrenzweig, 1915

Les enchères ont commencé autour de 6000 €, avec des acheteurs intéressés en ligne des quatre coins du monde : Chine, Japon, Australie ou encore États-Unis. Le prix est rapidement monté pour franchir les 15.000 €, avant, finalement, de voir les lunettes cédées pour 17.000 €. L'heureux acheteur est donc irlandais : « Nous sommes ravis que les lunettes aient été emportées par un acheteur irlandais et qu'elles restent, espérons-le, en Irlande », a souligné George Mealy, commissaire-priseur.La famille de Thomas Pugh, qui fut un ami de l'auteur, avait décidé de se séparer de cette pièce historique. James Joyce lui aurait confié cette paire lors d'un passage à Paris, pour dépanner son ami qui souffrait comme lui d'une déficience visuelle.Sur la boîte fournie avec les lunettes, on peut lire le nom de l'opticien de James Joyce, « Yeates & Co. Opticians/Dublin ». « Les lunettes sont un lien tangible avec Joyce et révèlent au monde ce qu’il voyait en écrivant Ulysse. En effet, elles offrent une chance de regarder à travers les yeux de Joyce », s'enflamme la maison de vente aux enchères.

Les lunettes, objet le plus insolite de la vente, n'ont pourtant pas remporté le plus de suffrages : un ouvrage de William Butler Yeats offert à Maud Gonne, son grand amour, a atteint les 48.000 €.via Irish Post