Un jeu d'échecs aux pièces déplacées à la voix, comme Ron et Harry Potter

Les jeunes sorciers avaient pris l’habitude de jouer pour le plaisir au jeu de Ron, hérité de son grand-père, et qui se contrôle depuis la voix du joueur. Dans le roman de Rowling, la dimension belliqueuse de ces pièces vivantes devient grandiose.Affrontant des ennemis redoutables, c’est le sacrifice de Ron qui permettra au petit groupe de vaincre l’obstacle, pour atteindre la Pierre philosophale…Très inspirés, des petits bidouilleurs se sont lancés dans la conception d’un jeu qui porte le sceau de la magie. Et qui permettrait de déplacer également les pièces à la voix.Ces dernières ont été modélisées à partir d’un jeu d’échecs datant du XIIe siècle, les figures de Lewis ou figurines de Uig — découvertes en 1831 sur l’île de Lewis (dans les îles Hébrides en Écosse). La planche a été pour sa part gravée au laser.Les concepteurs ont produit une autre vidéo de présentation des mécanismes intérieurs de leur plateau. L’ensemble fonctionne grâce à un Raspberry Pi pour la partie informatique et un Arduino pour le microcontrôleur.Pour les déplacements plus complexes — une pièce qui doit passer par-dessus une autre — ils ont également trouvé une petite astuce.