Un jeu vidéo dans les pages d'un manuscrit enluminé : Inkulinati

Et si les manuscrits médiévaux étaient en réalité des terrains de jeu pour des affrontements dessinés ? Voici le postulat de l'équipe de 5 personnes derrière Yaza Games pour Inkulinati. Le jeu, prévu pour PC et Nintendo Switch, reprend les codes visuels des manuscrits enluminés et un contexte médiéval pour proposer un jeu de stratégie au tour par tour, dans lequel un bestiaire anthropomorphe s'affronte sans merci.Les créateurs d'Inkulinati se sont inspirés des pages des manuscrits médiévaux, et en particulier de ces dessins totalement improbables que les chercheurs trouvent parfois dans les marges de textes sacrés. Lapins tueurs et autres chiens guerriers ont donc naturellement pris leur place dans les rangs des armées appelées à s'affronter dans le jeu.Entièrement réalisé en 2D, le jeu proposera d'incarner un Maître de l'Encre Vivante, membre des Inkulinati, clan mythique. Capables d'utiliser l'encre pour donner vie à des créatures, les Inkulinati l'utilisent aussi pour s'affronter, directement dans les pages d'un manuscrit. À chaque début de partie, les « joueurs » virtuels dessineront le terrain de jeu et leurs armées, avant de se lancer dans la bataille.Chaque unité présente pourra attaquer à l'aide de différentes capacités, notamment la prière, le feu, la trompette du postérieur ou encore l'exposition des fesses. De temps à autre, les Inkulinati eux-mêmes s'inviteront dans la partie, avec une action physique, directement sur le manuscrit...Le jeu, prévu pour un joueur, pourra devenir multijoueur si les fonds le permettent : en effet, Yaza Games compte sur une campagne Kickstarter pour financer l'intégralité du projet et en améliorer la conception. En solo, le jeu proposera une campagne, et l'équipe garantit une bonne rejouabilité du fait d'une grande part laissée au hasard.Plusieurs récompenses sont proposées en échange d'une participation financière au projet, dont un exemplaire numérique du jeu pour 14 € environ.Le projet est à retrouver à cette adresse