Un lecteur retourne tous les livres du rayon Mystère... pour prolonger le suspens

Someone is having fun at Barnes & Noble pic.twitter.com/CdcFsDI0ok — It’s Jess (@TheOfficial_JND) August 24, 2020

Repéré par Le Matin , voici comment une librairie qui avait voulu faire de l’humour a été supplantée dans le comique par l’un de ses clients. En effet, dans la section romance, la librairie a choisi la provocation : des bellâtres bodybuildés, torse nu comme il se doit, tout luisant des biceps aux pectoraux jusqu’au pyramidal, avec des petits obliques à vous faire enrager…Bref, des couvertures de romances, avec cette apostrophe : « Mec, où est ma chemise ? »L’auteur Jessica Nicole Dickerson, illustratrice et grande lectrice, s’est rendue dans la boutique en question, et n’a pas manqué de sourire en découvrant la ribambelle de grands droits ainsi alignée.Mais un peu plus loin, c’est au rayon Mystère qu’elle va piquer un fou rire : tous les livres sont retournés, dos tourné vers le fond de l’étagère. Seules les tranches sont visibles rendant toute tentative d’identifier un ouvrage impossible.En matière de mystère, on est dans le blind book date absolu. Or, si l’épisode des chemises perdues est bien le fait des libraires, celui des titres retournés est dû… à un client, assure l’enseigne.Un lecteur probablement inspiré par l’initiative des librairies Waterstones, au Royaume-Uni. Mais cette fois, les livres avaient été présentés à l’envers : seul le résumé était consultable. Une manière radicale d’en finir avec la discrimination des couvertures ?