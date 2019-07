Un libraire chrétien confondu avec un vendeur de CBD : t'en fais une tête !

Depuis 40 ans, c’est un certain réconfort qu’offrait le libraire chrétien Christian Book Distributors : spécialisé dans les ouvrages religieux, et plus spécifiquement les bibles, il était connu sous l’acronyme CBD. Et quand les frères Ray et Stephen Hendrickson ont commencé leur travail, ils vendaient leurs baumes spirituels sous la forme de papier, certes, mais pas à rouler.Or, la popularité grandissante du Cannabidiol, connu sous le nom CBD, dérivé chimique du cannabis, commence à nuire au commerce. Et ce n’est pas parce que l’on parle d’un buisson ardent, qui fait peser sur Moïse des soupçons d’abus de psychotropes , que tout se justifie.Le problème qu’a rencontré le revendeur CBD, c’est à Google qu’il le doit : les internautes ayant multiplié les recherches avec les trois lettres, ils ont débouché sur le site du libraire, et pas sur un vendeur de Cannabidiol. Rappelons que ce dernier est utilisé pour traiter des malaises allant de l’anxiété à l’épilepsie, sous la forme de sucettes, huiles essentielles ou chocolats, et même suppositoires.Une vague de popularité qui a provoqué des appels de clients pas vraiment intéressés par les Saintes Écritures. Certains d’ailleurs pour se plaindre qu’ils n’avaient pas reçu leur commande de bonbons à base de CBD. « Avec la montée rapide du CBD et du cannabis en tant qu’industries légitimes, il y aura forcément une confusion sur le marché », explique Kraig Fox, directeur général de High Times, publication spécialisée.Et Stephen Hendrickson lui-même de témoigner : « Je conduisais ma mère récemment. Elle a vu un panneau disant : “Le CBD est vendu ici.” J’ai dû lui expliquer : “Non, maman. Ce n’est pas nous.”. »via New York Times