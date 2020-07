Un livre acheté 50 centimes revendu 17 000 € : Le Hobbit, mon précieux

Photographie : illustration, Robert, CC BY 2.0

Première édition originale du Hobbit, Gwydion M Williams, CC BY 2.0

Andy raconte qu'il voulait lire l'œuvre de Tolkien en 2012, quelques mois avant la sortie de l'adaptation cinématographique : bien lui en a pris, étant donné l'exemplaire rarissime sur lequel il est tombé. Alors qu'il est plongé dans l'ouvrage, une collègue remarque que ce dernier est assez ancien, et lui indique qu'il pourrait valoir de l'argent. Et sans doute plus que les 50 pence qu'Andy a déboursés.Le jeune homme, âgé de 28 ans à l'époque, entame alors des recherches sur internet : il découvre qu'il a entre les mains un des 1500 exemplaires du premier tirage de l'œuvre. Andy s'en rend compte en trouvant une orthographe erronée du nom de Charles Lutwidge Dodgson, alias Lewis Carroll, dans les notes de présentation du livre. Un signe distinctif, qui permet de reconnaitre sans se tromper une édition originale du Hobbit, dont la couverture fut dessinée par Tolkien en personne.Grâce à une relation chez Christie’s, Andy fait expertiser l'ouvrage, et donne son accord pour une vente aux enchères. « Je me disais, même si j'en tire 500 balles, je serais le plus heureux des hommes », se souvient-il dans les colonnes du Guardian Les enchères démarrent à 3000 $, ce qui fait déjà le bonheur du jeune homme, bientôt abasourdi d'entendre les sommes se succéder. L'ouvrage se vendra finalement pour 16.000 £, soit 17.000 € environ.Avec l'argent, Andy a organisé une exposition de photographies, et a pu s'appuyer sur la somme pour financer plus facilement l'achat de son appartement. Une bonne raison de rester très attaché à sa bibliothèque...Les exemplaires de la première édition du Hobbit sont familiers des enchères : en 2015, l'un d'entre eux avait atteint les 137.000 £... Mais il était dédicacé par Tolkien lui-même