Un livre entièrement constitué de masques pour lutter contre la COVID

Idéal pour les petits lecteurs !

L'art contre la maladie



INSOLITE : Une colocation avec Jane

Austen pour les vacances

Crédit photo ; capture d’écran YouTube

Tennille Shuster enseigne depuis peu à l’université de Mercer, en Géorgie et sur son temps libre elle a pris l’habitude de concevoir des maquettes d'ouvrages originaux. Devant l’ampleur de crise sanitaire qui secoue les États-Unis, cette professeure agrégée et directrice du design graphique a combiné son amour de la typographie, du papier marbré et du design pour agir.Le résultat ? Un livre constitué de masques chirurgicaux intitulé Please Wear This Book. Les exemplaires ont été vendus pour collecter des fonds afin de soutenir la lutte contre le COVID-19, tout en encourageant la communauté à voir le port du masque sous un meilleur jour.L'ouvrage ne compte qu’une dizaine de pages sur lesquels est à chaque fois imprimé un seul mot. Arrivé au bout de son aventure le lecteur aura lu : « Personne ne peut tout faire, mais tout le monde peut faire quelque chose. » Un mantra qui cherche sans doute à inspirer certains habitants qui voient dans le port du masque une charge qui leur est imposée injustement.Avec ce titre un peu particulier l’enseignante souhaitait créer un véritable objet : « Je produis des livres depuis longtemps, c’est un sous-genre intéressant qui combine une variété de compétences telles que la gravure, la reliure, la marbrure et la conception graphique pour façonner un objet d’art sous la forme d’un livre et non un livre d’art. »Les masques utilisés pour la conception du très court roman sont détachables et peuvent être portés. Les mots sont imprimés sur le côté blanc et sont donc invisibles une fois mis en place sur le visage. Shuster affirme avoir rendu consciemment la reliure particulièrement fragile. Sur la quatrième de couverture de l’ouvrage, on trouve même des indications sur la façon correcte de porter les bouts de tissus.Avec seulement 19 éditions réalisées (en référence au COVID 19), l’impact sur la communauté reste assez léger. Cependant l’artiste est parvenu vendre la totalité de sa production à 50 $ l’unité, les bénéfices étant reversé à des fonds de secours contre le coronavirus.Suite aus partages de photos et de vidéos de cette édition un peu spéciale sur les réseaux sociaux, Please Wear This Book a été acquis par de nombreuses collections permanentes dans des bibliothèques de livres et de manuscrits rares, dont la Smithsonian American Art and Portrait Gallery Library.Via Mercer University