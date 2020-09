Un manuscrit oublié dans le train : l'auteur au 36e dessous

illustration : cocoparisienne CC 0

Der Polizist, ou Le policier en version française, devait être le prochain roman de Daniel Grob — auteur pour l’instant toujours intraduit en France. Avec des habitudes solidement ancrées, il avait uniquement posé ses notes et textes à la main, sur un cahier. Plus de 20 heures de travail, qui se sont évanouies lorsqu’il a perdu le document dans le train.Désormais, la presse est en ébullition : l’écrivain a fait circuler un message, annonçant que son carnet était dans une sacoche. Âgé de 64 ans, il explique que sa maladresse a provoqué la disparition d’une bonne moitié de son livre, contenue dans ledit carnet.Parti de Bienne à direction de Constance, il voulait passer quelques congés ce 7 septembre. Mais arrivé à l’hôtel, il se rend compte qu’il a oublié un sac. « Je ne me soucie pas vraiment des autres éléments qu’il pouvait y avoir — y compris cet appareil photo. Le malhonnête qui l’a trouvé peut les garder. Mais le manuscrit, lui, est irremplaçable et très difficile à reconstituer », explique-t-il dans un courriel à 20 Minuten Les Chemins de fer fédéraux suisses sont à l’œuvre pour tenter de remettre la main sur la sacoche, mais le bureau des objets trouvés reste désespérément vide pour l’heure.Difficile d’imaginer que des lecteurs francophones auraient pu tomber sur le document, mais à tout hasard, une adresse mail est communiqué : info@schreibmobil.ch.Ce qui est tristement certain, c'est que pour l'heure, ce roman non plus ne risque pas d'atterrir sur les librairies de l'Hexagone...