Un poète écossais a signé un polar entièrement écrit en vers

Ce qui commençait un peu comme une boutade a fini par mener Stephen Watt à l'écriture d'un polar entièrement rédigé en vers, Fairy Rock, publié par Red Squirrel Press. Un recueil de poésie, le quatrième que signe Watt, mais au postulat plutôt inhabituel : « J'ai proposé l'idée d'un recueil de poésie criminelle, qui permettrait de donner vie aux bas-fonds de Glasgow, pour la première fois en vers », explique Watt.L'éditeur aura été rapidement convaincu, et pour cause : le poète connait son sujet, ayant travaillé pendant une dizaine d'années dans la police criminelle. Retraité depuis 2016, il peut à présent mettre à profit toutes ces années pour sublimer son expérience en une œuvre artistique.Au sein de la Fédération des écrivains écossais, Watt a été fait makar pour 2019, un titre désormais honorifique, mais qui désignait auparavant le poète officiel du roi... Particulièrement impliqué dans la vie de Dumbarton, où il réside, Stephen Watt a été nommé poète en résidence du club de football local...En attendant les comptes-rendus sportifs versifiés ?via Daily Record