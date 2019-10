Un poulet avec un pantalon dans un manuscrit du XVIIIe siècle

Here it is chasing a rabbit with a friend. pic.twitter.com/45b34mQWiE — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) October 6, 2018

Le Musée de la vie rurale en Angleterre, ou Museum of English Rural Life (MERL), abrite dans ses collections un grand nombre de pièces rares et exceptionnelles, qui permettent de s'immerger dans la vie des individus des siècles précédents. Parmi les possessions du musée, des livres, bien évidemment, de tous les formats et sur tous les sujets.Et notamment ce fameux manuel de mathématiques, daté du XVIIIe siècle et ayant appartenu à un certain Richard Beale, selon les chercheurs. Âgé de 13 ans en 1784, le voilà penché sur son ouvrage, paré pour s'attaquer à des problèmes et autres équations mathématiques.Armé de son crayon et de son imagination sans limites, le jeune Richard se laisse parfois aller à s'éloigner quelque peu des mathématiques. Le voici qui se lance dans des représentations du ou des chiens de la famille, ici près de sa niche, là lancé à la poursuite d'un lapin.Le jeune garçon a un sacré coup de crayon, il faut bien le souligner, même si certains dessins ont clairement manqué de soin par rapport à d'autres. Il inclut ses petits croquis aux problèmes mathématiques et autres schémas, profitant des exercices géométriques ou consacrés à la perspective.Mais le meilleur dessin, selon les experts du MERL, n'est autre que ce poulet vêtu d'un pantalon, dont il n'a pas été possible de trouver d'équivalents contemporains...Sur YouTube, toutefois, le descendant du fameux poulet a été repéré...Pour découvrir d'autres animaux étranges, comme des lapins tueurs , n'hésitez pas à vous plonger dans des manuscrits de moines, eux aussi adeptes du dessin...