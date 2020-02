Un restaurant éphémère Charlie et la chocolaterie ouvre à Lyon

« Rentrez dans le monde de Charlie et la Chocolaterie et laissez-vous porter par vos sens. Décor, menu, boissons en passant par les techniques de service jusqu’aux arts de la table, cet instant passé à la Chocolate Factory vous déconnectera de votre vie réelle et vous fera faire un bond dans votre enfance », indique Ephemera, qui propose la mise en place de restaurants éphémères.Depuis Lyon, ces étudiants s’engagent sur des pistes thématiques et culinaires — et avec le livre de Roald Dahl, dans un monde de fèves et de cacao. « Préparez vous à baigner dans le chocolat, les réservations sont ouvertes », insiste Ephemera.Durant les six prochains mois, les étudiants travailleront à cette approche, et du 7 au 23 février, c’est donc Charlie et la chocolaterie qui guide leurs pas. Le menu unique, qui sera proposé pour 45 € à travers cinq plats, fait frémir les papilles :Il reste quelques rares places pour le déjeuner, mais le succès de l’opération est total : l’agenda affiche complet pour tous les soirs. Les plats seront servis à La Cuisign (Lyon 7e) et pour les malchanceux, il reste toujours le conte illustré par Quentin Blake et traduit par Élisabeth Gaspar (Ed. Gallimard jeunesse). Ou encore le film de Tim Burton, de 2005…