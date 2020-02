Un sans abri arrêté à la bibliothèque, buvant des bières devant du porno

C’est un bibliothécaire qui a alerté la police, expliquant qu’un homme occupait un poste d’ordinateur de West Adams Street. A son arrivée, l’officier a pu en effet constater que le citoyen visionnait bien des films pornographiques, une bouteille de Budweiser à la main.Détail cocasse : plusieurs cannettes de bière vides et d’autres non encore ouvertes, ont été retrouvées dans son sac à dos, lors de son interpellation, ce 5 février.Clarence a tenté le tout pour le tout, en refilant l’identité de son frère. Mais la police l’a reconnu et a menacé d’ajouter un autre chef d’accusation s’il s’entêtait à mentir.Il s’est donc rétracté, expliquant qu’il avait donné le prénom de son frère, Thimothy, pour que son identité à lui ne figure pas dans la presse, étant donné les circonstances…Il est inculpé pour délit mineur et serait accusé d’intrusion s’il venait à se repointer au cours des 60 prochains jours. Il avait déjà été accusé de s’être introduit dans une résidence, prétextant que la porte de sortie était déverrouillée, et qu’il cherchait un endroit pour dormir — l’homme serait sans abri.via Cleveland 19