Un t-shirt et un jean Levi's dans les meilleures ventes des livres Amazon

Errare algorithmum est

Voilà quelques jours, nous pointions les délicieuses maladresses d’Apple , firme pesant plus de 3000 milliards de dollars. Son volet livre numérique établissait une liste de meilleures ventes… inconsultable pour qui ne possède pas l’outil iTunes. Oups ?Et pour contrebalancer cette boulette digitale, les exemples d’Amazon et de Google Play revenaient à la charge. Au moins ces deux GAFAM savaient coder une page web, pour diffuser correctement des informations. Sauf que, chez Amazon, on vend du livre comme on brade des couches-culottes — la chose est notoire.Cette confusion du commerce entretenue depuis des années maintenant a abouti à ce qu’Amazon soit rebaptisé The Everything Store – la référence fut consacrée par le livre de Brad Stone, paru en juillet 2014.En novembre 2019, plus de 250 millions de produits étaient référencés sur la plateforme de Jeff Bezos — en 2015, la section française en comptait 150 millions, à travers 29 boutiques, comme l’indiquait le vice-président d’Amazon Europe, Xavier Garambois.Quoi de plus normal, alors, que des erreurs se glissent, quand le site établit des listes de meilleures ventes pour les livres ? Présentée avec une mise à jour chaque heure souligne le marchand, celle observée ce 29 juin à 18 h fait sourire.Au milieu de titres comme Fait maison de Cyril Lignac (33.741 ventes la semaine passée, chiffres GfK) ou encore L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker (184.466 ventes) et même le cahier de vacances Sami et Julie Du CP au CE1 (48.147 exemplaires), se retrouvent comme un chien dans un jeu de quilles des produits détonnants.Un tee-shirt et un jean (modèle 504) de chez Levi’s occupent respectivement la 8e et 9e places des meilleures ventes de livres… Virginie Grimaldi appréciera d’être ainsi reléguée à la 10e position du fait d’une présence inopportune de textiles.Amazon, rhabille aussi les lecteurs pour l'été ?