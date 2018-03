Un traducteur automatique pour écrire avec l'alphabet du Wakanda

Si le film Black Panther vous a convaincus, c'est peut-être grâce à la version audiovisuelle plutôt convaincante qu'il propose du Wakanda, un pays africain imaginaire sur lequel règne T'Challa, également connu sous le costume de Black Panther. Un alphabet totalement original a été créé pour rendre sa culture plus tangible, et un traducteur automatique permet désormais d'écrire comme au Wakanda.

L'alphabet du Wakanda, créé spécialement pour le film, ne sort pas de nulle part : ses symboles s'inspirent de ceux du nsibidi, un langage utilisé au Nigéria dès le IVe siècle, que Hannah Bleacher, production designer du film, a mélangé avec des symboles chinois, arabes et africains. « C'était un langage secret, basé sur la pictographie, qui reposait sur la façon dont vous mettiez les symboles ensemble », explique Bleacher à propos du nsibidi.





ActuaLitté, en wakanda





Hannah Bleacher, qui avait déjà travaillé avec Ryan Coogler sur ses précédents films Fruitvale Station et Creed, a créé deux dictionnaires de l'alphabet du Wakanda : un premier pour convaincre Marvel de l'engager sur le film, et un second, peaufiné, pour le film Black Panther lui-même. Afin d'apporter plus de cohérence graphique à l'ensemble des symboles, elle et son équipe se sont également inspirés du style de Retna, graffeur et artiste de Los Angeles, comme elle le précise à IndieWire.

Si vous souhaitez écrire avec l'alphabet du Wakanda, il est désormais possible de traduire rapidement un message de moins de 68 caractères grâce à Type Wakanda, une plateforme conçue par Wayne Sutton : sur un modèle Google Traduction, le site se charge de convertir les lettres en symboles...



