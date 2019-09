Un tram de la poésie transportera les voyageurs à Bucarest

(photo d'illustration, M Marius, CC BY-SA 2.0)

À partir du 10 septembre, et jusqu'au 1er octobre 2019, les usagers de la ligne 1 du tram de Bucarest pourront découvrir une bibliothèque numérique riche de poèmes classiques ou contemporains. De la poésie signée par des auteurs roumains sera également mise en avant, notamment des œuvres contemporaines : un bon moyen d'utiliser un temps de trajet pour ouvrir l'horizon culturel et soutenir les créateurs.Une sonorisation spéciale sera également mise en œuvre, avec des morceaux de jazz diffusés dans les rames. De quoi se sortir un peu la tête des heures de pointe et des trajets aller-retour pour le travail...Un concours de poésie sera organisé parallèlement, adressé aux jeunes de 18 à 25 ans, sur le thème de la poésie de la ville : le gagnant verra un de ses textes peint sur un mur, au cœur de Bucarest, annonce un communiqué de la Societatea de Transport Bucuresti, qui gère les transports en commun de la capitale.L'année dernière, un baromètre des pratiques culturelles des Roumains avait révélé que 69 % d'entre eux et 46 % des habitants de Bucarest n'avaient pas lu un seul livre sur les douze derniers mois. 9 % des Roumains seulement avaient déclaré lire au quotidien.« L'espace public doit être poétique et source d'expériences », explique Loredana Munteanu, fondatrice de l'organisation non gouvernementale Arta nu Muşcă (qui signifie L'art ne mord pas). « C'est la raison pour laquelle je souhaite rapprocher la poésie du public d'une manière innovante, artistique et pédagogique. En 2019, il ne s'agit pas de romantisme : il est nécessaire d'entretenir la poésie de la ville et de trouver de la beauté dans une alternative aux habitudes. »