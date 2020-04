Une bibliothécaire propose une séance de sport cultivée

on ne creuse pas le dos...



Les exercices de fitness à domicile entraînant des maltraitances de livres sont à la mode : fort heureusement, il existe des professionnels de l’édition consciencieux, qui savent comment allier l’entraînement cérébral et la pratique d’une activité physique.Pour garder la forme durant le confinement, cette bibliothécaire a trouvé la recette, alliant la puissance de la réflexion, et le poids de la pensée, à celui des ouvrages — qui remplacent avantageusement les haltères de toute manière confinés, depuis des dizaines d’années, eux, dans le garage ou la cave. Quand on en avait…Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans votre bibliothèque, pour réaliser musculation de biceps, ou pompes sur les genoux, mais les plus aventureux (qui ont lu 3 fois la Recherche du Temps Perdu) pourront passer sur les orteils…