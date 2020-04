Une bibliothèque à visiter dans le jeu Animal Crossing : New Horizons

Capture d'écran du jeu Animal Crossing : New Horizons

Le monde d'Animal Crossing, en ce moment tout particulièrement, a de quoi faire rêver : des animaux mignons en guise d'habitants, des environnements colorés, une vie simple, mais bien remplie, une nature accueillante et bien portante. Tina Chenoweth, joueuse, n'y a vu qu'un élément manquant : la bibliothèque où elle travaille, dans le comté de Charleston, en Caroline du Sud.Profitant du fait que le jeu laisse le joueur aménager une île déserte à sa convenance, Chenoweth y a reconstitué, avec les outils proposés, la bibliothèque du mieux qu'elle le pouvait. Comptoir d'accueil, lunette astronomique et microscope, espaces de travail et, bien sûr, des quantités de livres sur de larges étagères. Le bâtiment dispose même d'un espace jeunesse...Reprenant l'idée d'une bibliothèque comme un espace ouvert à tous et offrant des outils pour exprimer sa créativité et s'épanouir, Tina Chenoweth a mis à disposition des autres joueurs un espace doté d'un établi de bricolage, pour fabriquer toutes sortes d'objets utiles. Un tableau permet aussi de laisser des messages à d'autres joueurs.En effet, et c'est là tout l'intérêt, les joueurs peuvent visiter leurs îles respectives, en entrant un code leur autorisant l'entrée : celui de la bibliothèque de Tina Chenoweth est 0912-2261-5044.« Les usagers et les joueurs ont été très présents à mes côtés », explique Chenoweth. « En fait, presque toutes les bibliothèques, le papier peint et une bonne partie des décorations de la bibliothèque ont été fournis par des usagers. L'un d'entre eux n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre son île et la mienne pour apporter des éléments. Cela fait tellement plaisir ! »Prochaine étape pour la bibliothécaire et son avatar virtuel : ajouter à sa bibliothèque un espace informatique, et proposer en libre accès des plans aux autres joueurs, un peu comme les ressources gratuites proposées dans une bibliothèque traditionnelle...Pour visiter la bibliothèque, le code à entrer dans le jeu est donc 0912-2261-5044.via ILoveLibraries