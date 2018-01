Une bibliothèque de livres vierges : libre expression chez Sonia Rykiel

Qui nierait les liens entre la créatrice de mode Sonia Rikyel et la littérature ? Elle-même publia son premier ouvrage en 1979, Et je la voudrais nue, aux éditions Grasset. Décédée le 25 août 2016, son héritage se poursuit, avec une nouvelle collection, baptisée Manifesto.





Célébrant les 50 ans de la création de la maison, Manifesto réécrit le Dictionnaire déglingué, dans lequel elle retraçait l’histoire de sa vie, sa vision du monde, à travers un système de mots-clefs. Julie de Libran s’est vu confier la création de cette collection, déployant cette nouvelle approche.

« Des livres ornant ses vitrines aux slogans inscrits sur ses vêtements en passant par son Dictionnaire déglingué, cette maison Rive Gauche, pertinemment située au centre du quartier littéraire de Saint-Germain-des-Prés, est la reine incontestée de la phrase qui fait mouche, et la fondatrice de la mode engagée », raconte la maison.

Et c’est de nouveau autour des deux initiales S et R que ces vêtements s’articulent. Manifesto se divise en deux approches : Messenger et #SRManifesto. Dans les boutiques, une bibliothèque de livres vierge « invite à écrire vos propres mots, à laisser libre court à votre imagination, en permettant à chacun d’exprimer sa vision de la littérature ou de la poésie ».









En collaboration avec Jaro Varga, artiste slovaque, sur la façade de la boutique parisienne Sonia Rykiel, une grande bibliothèque de libre expression est proposée. Un concours était mis en place jusqu’au 31 janvier, pour tenter, en jouant sur les réseaux sociaux, de remporter un pull de la collection Manifesto.

« Ce projet remet en question la pertinence des livres physiques et leur éventuelle obsolescence tout en donnant aux visiteurs une chance de définir les livres qui composent cette bibliothèque conceptuelle. »