Une bibliothèque musicale en ligne classe ses morceaux selon vos émotions

Parce qu’il est souvent difficile de décrire des émotions face à une quelconque forme d’art : musique, littérature ou spectacle vivant, des chercheurs américains ont décidé de les représenter. Ils ont ainsi conçu une cartographie interactive et audio qui hiérarchise des milliers de morceaux selon les sentiments qu’ils suscitent.







Pour mener à bien ce projet de bibliothèque musicale interactive, les chercheurs de l’Université de Californie (Berkeley) ont d’abord mené une étude sur 2500 personnes vivant aux États-Unis et en Chine. Les participants, recrutés grâce à la plateforme de microtravail d’Amazon (Amazon Mechanical Turk), devaient évaluer plus de 40 extraits musicaux selon 28 catégories d’émotions différentes.



Pendant cette enquête, 13 sentiments majeurs se sont démarqués : le plaisir, la joie, l’érotisme, la beauté, la détente, la tristesse, la rêverie, la satisfaction, l’angoisse, l’effroi, la colère, la défiance et enfin la motivation. Une seconde étude, sur un panel plus restreint cette fois, a également été menée pour garantir la véracité des premiers résultats, précise l’établissement dans un communiqué.



Grâce à ces statistiques et aux données récoltées, les chercheurs ont pu classer les morceaux selon les sentiments qu’ils provoquent chez l’auditeur. Dans cette cartographie interactive, chaque musique y est décrite selon une combinaison d’émotions révélée en pourcentage. Par exemple, Somewhere over the Rainbow d’Israel Kamakawiwoʻole serait un mélange de joie, de sérénité, de beauté et de rêverie.



Résoudre le mystère de la musique...

« Nous voulions concevoir une grande bibliothèque musicale éclectique classée par émotions pour pouvoir capturer la combinaison des sentiments associés à chaque morceau », déclare l’auteur principal de l’étude, Alan Cowen, doctorant en neurosciences. « Pour ce faire, nous avons collecté le plus grand éventail d’émotions qui sont universellement ressenties à travers la mélodie d’une musique. »



« Nous voulions faire un pas en avant vers la résolution du mystère autour de la musique, de comment elle peut évoquer autant d’émotions contrastées », reprend Alan Cowen. « La musique est un langage universel, nous ne prêtons pas toujours assez attention à ce qu’elle dit ni à la façon dont elle est comprise. »