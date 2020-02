Une bibliothèque pour enfants et ados s'installe dans un Boeing 737

El #AviónBiblioteca #VolandoALaUTOPÍA es una de nuestras estrategias para impulsar el amor a la lectura en toda la población, principalmente en las niñas, niños y jóvenes, quienes así podrán viajar hacia nuevos mundos contenidos en los libros y hacer de #IztapalapaLaMásLectora. pic.twitter.com/wPJCedbcEM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 12, 2020

26 ordinateurs connectés au net, plus de 25.000 ouvrages : Utopias est un programme qui vise à transformer les espaces publics, notoirement dangereux, en lieux de vie. La bibliothèque intégrée à l’avion offre par ailleurs de consulter l’un des 230 livres imprimés pour enfants et adolescents, ainsi que des audiolivres.Pour Clara Brugada Molina, maire d’Iztapalapa, cette bibliothèque inaugurée en janvier est porteuse d’espoir. Pas étonnant qu’elle ait été baptisée Volando a la Utopià (Voyage vers Utopia).« Lorsque nous parions sur la lecture et les livres, nous misons sur la connaissance, l’éducation, la science et la culture. Nous investissons sur le présent, mais nous construisons l’avenir », a-t-elle indiqué. Volando a la Utopià a d’ailleurs pour mission première de rapprocher les jeunes les uns des autres, tout en les embarquant à la découverte du monde.C’est un projet assez similaire qui avait vu le jour à Ciudad Hidalgo (toujours au Mexique), dans un Boeing 727 cette fois. Une approche similaire et un ancien avion reconverti en bibliothèque lui aussi, nommée Biblioteca en las Nubes (La bibliothèque dans les nuages).Pour Volanda a la Utopià, l’objectif est également social, voire sociétal : alors que le quartier est en proie à la consommation de drogues et d’alcool, la maire souhaite faire revivre le lien entre les personnes. « Nous souhaitons que toutes les filles et tous les garçons viennent lire dans Volando a la Utopià et que la communauté finisse par s’approprier cet espace. »Quant au simulateur de vol qui a été intégré, il s’agit moins d’une initiation que d’un réel outil pédagogique. Mais après tout, pourquoi ne ferait-il pas naître des vocations ?via El Financiero