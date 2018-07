Une bibliothèque sur l'autoroute : Lire, c'est voyager

Si la gestion des autoroutes françaises par Vinci coûte cher à l'État, elle permettra au moins à des automobilistes de repartir avec un livre gratuit. Vinci Autoroutes propose en effet, avec la première édition de son opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire », de quitter l'une des 25 aires sélectionnées avec un livre gratuit. 12 titres publiés chez Folio sont disponibles, sélectionnés par Olivier Rolin, parrain de l'opération, ainsi que 2 ouvrages pour les plus jeunes.

(photo d'illustration, Javier Leiva, CC BY 2.0)





N'oubliez pas, surtout : quand on prend la route, une pause est nécessaire toutes les deux heures. Et pourquoi ne pas en profiter pour repartir avec un livre ? L'opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » est mise en place pour la première fois par le gestionnaire d'autoroutes Vinci Autoroutes. Le principe est simple : sur 25 aires d'autoroute, 30.000 livres seront distribués aux automobilistes.



Le titre lui-même est une citation tirée du recueil de notes et mémoires de Victor Hugo Choses vues, paru à titre posthume entre 1887 et 1900. L’auteur y retrace les grands événements de son existence.



L'écrivain Olivier Rolin, parrain de cette première édition de l'opération, a sélectionné 12 romans écrits par 10 auteurs et publiés par Folio Gallimard. Pour les enfants, c'est l’association Lire c’est partir qui a sélectionné deux livres Jeunesse sur le thème du voyage. L'opération vient compléter la participation de Vinci Autoroutes à l'événement estival Partir en Livre, pour la quatrième année consécutive.

« Les autoroutes comme lieux littéraires, je dois dire que l’idée m’a d’abord semblé baroque », explique Olivier Rolin. « Les trains, les bateaux, oui, mais les autoroutes ? Et puis je me suis souvenu d’un livre de Julio Cortazar et Carol Dunlop (au nom prédestiné) : Les autonautes de la cosmoroute. Et puis les idées baroques, c’est bien, on en a besoin. Et puis les livres devraient être partout, alors... Attention tout de même : ne lisez pas en conduisant ! »



« Lire c'est découvrir le monde à travers un regard différent, écouter une autre voix que la sienne, et ce faisant apprendre l’attention à autrui. C’est pourquoi la Fondation a choisi d’initier cette démarche visant à développer le goût de la lecture en cette période estivale propice à l’évasion. Les livres sont des compagnons de voyage, une vie durant », complète François-Brice Hincker, directeur de la communication de la Fondation Vinci Autoroutes.

L'opération est organisée du 20 juillet au 25 août 2018, et les titres sélectionnés sont les suivants :

Jorge Luis Borges, L'Aleph, traduction de Roger Caillois et René L.-F. Durand et révisé par Jean Pierre Bernès

Joseph Conrad, Lord Jim, traduction de Henriette Bordenave

Joseph Conrad, Typhon, traduction d'André Gide

Nathalie Sarraute, Enfance

Gustave Flaubert, L'Éducation sentimentale

Victor Hugo, Choses vues

Victor Hugo, Han d'Islande

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves

Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, traduction de Clarisse Francillon

Pierre Michon, Vies minuscules

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit

Philip Roth, Portnoy et son complexe, traduction d'Henri Robillot



Les 2 ouvrages jeunesse sont Les aventures de Léonard, de Laurent Richard (pour les 5/6 ans) et Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne (pour les 9/10 ans).

Les aires concernées par l'opération sont sur cette carte.