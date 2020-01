Une boite Lego vous permet de construire votre propre librairie

< >

Le principe derrière les Lego est simple : avec une multitude de petites pièces colorées, que l'on peut facilement assembler, il devient possible de créer à peu près tout et n'importe quoi, l'imagination faisant le reste. Le concept de Lego Creator vient ajouter un détail qui change la donne : cette série propose en effet de se lancer dans des dioramas plus conséquents, avec des éléments interconnectés, permettant par exemple de créer toute une rue avec ses commerces.Voici donc, parmi eux, la librairie, qui a bien sûr toute sa place et pourra être achetée et construite indépendamment de l'ensemble. Sous l'enseigne « Birch Books », on trouvera donc « une petite librairie de quartier, telle qu’on peut en trouver dans n’importe quel village ou ville d’Europe », précise Lego. L'application du prix unique du livre sera laissée à la discrétion des néo-commerçants.Avec 2504 pièces au total, il est possible de bâtir la boutique, dotée d'un étage et d'un grenier, mais aussi une maison mitoyenne. La librairie propose des étagères remplies de livres, bien sûr, mais aussi une vitrine et un coin lecture.Une fois terminé, l'ensemble, comprenant les deux bâtiments, mesure 29 cm de haut, 25 cm de large et 25 cm de profondeur...Il est vendu à un prix de 160 € environ, directement sur le site Lego