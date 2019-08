Une carte postale d'anniversaire de 1994 attend Laura, sa propriétaire

L'improbable rencontre

Comment a pu se retrouver cette carte postale dans le livre de Marta Morazzoni, Il Caso Courrier (trad. Marguerite Pozzoli en 2008 chez Actes Sud, L’affaire Alphonse Courrier) ? Stefania, qui est tombée sur l’ouvrage durant l’événement All you can read, qui se déroulait durant le marché Di mano in mano, à Milan, s'est posé la même question.L’initiative est intéressante à plus d’un titre : durant une journée, les participants achètent un sac, et emportent gratuitement avec eux tous les livres qui peuvent rentrer dedans.De face, c’est la toile de 1881, Jeanne Henriot (Fillette au chapeau bleu). De l’autre côté, ce sont les mots tendres d’une aïeule, qui évoque la poupée offerte à son arrière-petite-fille. Mais également le vœu qu’elle conserve cette carte avec les autres de sa collection. « Si tu la conserves, sache que tu me feras très plaisir », écrit-elle.Si Laura doit avoir aujourd’hui 28 ans, le souhait de la propriétaire du livre — elle-même âgée de 28 ans — serait de pouvoir rendre à la petite-fille d’alors la carte écrite par son arrière-grand-mère. Et c’est à la magie du net qu’il s’agit de faire confiance désormais. Après tout, si en France un acteur peut retrouver l’autrice d’un cahier contenant son premier roman , grâce à Facebook, pourquoi en irait-il autrement en Italie ?Chose amusante, le roman de Marta Morazzoni raconte l’histoire d’Alphonse Courrier, âgé de trente ans et directeur d’une quincaillerie à Orcival. Un homme dont on raconte que, maniaque, il ne laisse rien au hasard — dans un vaudeville qui va tourner au cauchemar.Les indices sont minces : Laura, qui fête son anniversaire dans le courant du mois de mars, autour du 18, et âgée de 28 ans…via Giornale di Monza