Une colocation avec Jane Austen pour les vacances

Crédit photo : capture d'écran Airbnb

Se plonger dans l'univers de Jane Austen ne signifie plus seulement relire ses œuvres régulièrement : il est en effet désormais possible d'habiter la demeure familiale de l'autrice. Prendre son premier café de la journée à l'endroit exact où s'est déployée l'ironie mordante de la romancière a un charme certain. Reste à savoir si l'on ressort de l'expérience avec des considérations sur le caractère désespéré et cruel de l'amour que l'on n’avait pas en franchissant le seuil.Situé au cœur de Bath, l'appartement dispose de deux chambres décorées avec une série d’œuvres d'art moderne et de meubles anciens. Le lieu dispose également d'une salle de bains de récemment réaménagée, d'une salle à manger, d'une cuisine, sans oublier le salon et le bureau, vraisemblablement les endroits où Austen s'installait pour écrire.Mawell, l'hôte Airbnb, assure dans sa description que le lieu dispose de tout le confort d'un appartement moderne. Climatisation et WiFi seraient parfaitement intégrés à la structure de la bâtisse, qui date du XVIIe siècle. Il est donc possible de regarder Netflix au milieu de la bibliothèque avant de s'imprégner du charme du lieu en proposant un live Instagram à ses amis...Les amateurs de tourisme littéraire, quant à eux, ne manqueront pas de profiter des charmes de Bath, qui a inspiré deux des romans d'Austen : L'Abbaye de Northanger (traduction Pierre Arnaud éd. Gallimard) et Persuasion (Traduction Andre Belamich éd. 10/18)Si la ville ne vous enthousiasme pas plus que cela, il est également possible de louer l'appartement londonien de l'autrice — pour la modique somme de 1500 € la semaine... Les auteurs qui déménagent souvent semblent être une véritable aubaine pour les agents immobiliers.