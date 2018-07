Une désespérante montagne de livres gratuits dans le Tennessee

C’est suite à l’exclusion du propriétaire que l’unité de stockage a fermé la semaine dernière. Une fois vidés de ses livres, ces derniers sont restés tels quels depuis. Le site d'information WKRN explique : « Les livres ont été jetés dans une pile, ce qui est conforme à la loi du Tennessee et offre aux propriétaires l'occasion de récupérer leurs biens. Les livres seraient là depuis jeudi. »Mais le propriétaire ne semble pas pressé de récupérer son bien et ils sont nombreux à venir fouiller dans la montagne de livre disponible. News 2 s’est rendu sur les lieux où « des enseignants fouillaient les piles lundi, à la recherche de livres pour leurs élèves ».Mais ces mêmes professeurs, bien que ravis du matériel récupéré, sont aussi très préoccupés par le devenir des ouvrages. L’une d’entre elles, Ruth Davis s’est confiée sur le sujet : « Cela me rend triste, vraiment, parce que les livres sont précieux pour moi. Je sais qu’il y a des gens à qui ils pourraient être utiles, alors je déteste les voir balancés comme ça. Et s’il pleut, tout sera fini. »