Une fresque de livres, sur des silos à grains, bat le record du monde

Cette peinture murale réalisée sur des silos à grains de béton a été inscrite dans le livre des records, pour avoir dépassé toutes les limites de l’entendement. Elle est classée comme la plus haute et la plus longue fresque au monde : les bibliovores de tous pays disposent désormais d’une nouvelle destination à explorer.On s’accroche, les proportions sont démesurées : la fresque mesure donc 48 mètres de haut pour 31,5 m de large, soit 23 688,7 mètres carrés.La ville et les autorités portuaires ont investi près de 550 millions de wons dans ce projet (430 000 €), et 22 experts de la fresque murale se sont retrouvés autour de 865 400 litres de peinture afin de venir à bout de cette œuvre.Elle symbolise, au final, le voyage initiatique au travers des livres d’un jeune garçon vers l’âge adulte. Cette commande vise également à renforcer l’attractivité touristique de la ville, et combattre le vieillissement — au moins visuel — des installations industrielles.