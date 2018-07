Une intelligence artificielle pilote un “polaroid” et sort des dessins délirants

Appareils photo, cameras, et désormais smartphones, sont conçus pour capter la réalité au plus près. Mais Dan Macnish a récemment construit une machine qui produit des dessins. Draw This s’appuie sur une Intelligence artificielle pour chambouler un peu le monde réel...

Draw This, ou comment tourner la réalité en quelque chose de totalement absurde... En utilisant une machine Rasperrby Pi, l’appareil photo connecté va littéralement transformer la séquence qu’il capture pour produire une version dessinée de cette situation.

Il se sert de l’outil de Google Quick, Draw !, une base de données de milliers d’images, qui vont fournir une sorte d’interprétation cartoonesque. En effet, ce jeu en ligne a recours à un réseau de neurones artificiels – et depuis qu’il a été lancé, on dénombre plus de 50 millions de dessins qui ont été produits.

Le dessin sort ensuite de l’imprimante thermique intégrée : une sorte de polaroïd légèrement sous mescaline. Sauf qu’à la différence d’un polaroïd classique, pas de viseur ni de prévisualisation comme c’est le cas pour les APN modernes. En fait, on vise, et on espère, en attendant.











Il est possible de se créer son propre appareil en suivant les conseils et le tutoriel que Dan Macnish a mis en ligne. Et si vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous pouvez toujours vous amuser à transformer vos photos en croquis via ce site.



Chose hilarante : il est particulièrement difficile de saisir comment l’appareil a interprété ce qu’il a capté, tant les images dessinées qui en résultent sont... personnelles. Maintenant, question aux juristes dans la salle : qui détient les droits sur ces productions quasi artistiques ? Le photographe, le réseau neuronal ou Google ?