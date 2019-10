Une lampe pour lire de nuit, sans réveiller l'être aimé qui dort

Soit un, ou une, librocubiculariste lambda : comment assouvir son vice dès lors que l’on s’est amoureusement engouffré entre la couette et le matelas ? Lire, la belle affaire, quand il fait nuit noire et que rien ne permet de distinguer les lignes imprimées !Pour ce faire, une méthode assez étonnante : éclairer ses pages sans irradier la chambre. Il existe une solution, assez simple d’usage : E-Page.Tout à la fois marque-page et solution de lecture en pleine nuit, E-Page se présente comme votre futur compagnon d’insomnies et de pages-turner jusqu’à tôt le matin. Une lumière qui va se projeter sur la page pour permettre de faciliter la lecture, tout en garantissant un réel confort d’utilisation.L’ensemble mesure 145 x172 mm et remplace habilement une classique lampe de lecture. Il fonctionne avec une LED et s’applique sur la page que l’on souhaite lire, pour profiter de la délicate luminosité. Seul véritable problème, la machine fonctionne avec 3 piles AAA, et n’offre que 50 heures d’autonomie…La luminosité peut cependant être ajustée, suivant les besoins, et éventuellement permettre de disposer d’un peu plus de temps de lecture. L’objet est proposé actuellement autour de 15 €.