Une margherita et des livres : Pizza Hut ouvre des bibliothèques de rue

Les petites bibliothèques de rue font des miracles : ces espaces où l’on dépose, prend et ramène des livres permettent de faire circuler les ouvrages. Et consciente de ce que cette valeur culturelle ajoutée peut apporter à un commerce, la chaîne Pizza Hut s’est approprié le concept.







On rapporte en effet que, dans plusieurs États américains (Wyoming, Montana, Kansas et Texas), se sont installées des Little Free Library, juste posées devant les pizzerias.

L’une des responsables qui a piloté le projet dans le Kansas, Lynda Carrier-Metz, explique : « Nous recherchions des moyens d’intervenir sur nos marchés, au niveau local. » Cette directrice marketing avait obtenu en 2016 un soutien de 10.000 $ de la part de la société mère Yum ! Brands (qui possède également KFC ou encore Taco Bell...).

Avec cette somme, elle s’est mise en devoir de bâtir une vingtaine de boîtes pour installer des livres devant les restaurants. De quoi combiner tout à la fois une tendance nationale, avec un engagement à l’égard de la communauté.

« Dans de nombreuses villes, les bibliothèques ne sont pas ouvertes après 17 ou 18 h. Nous voulions que les gens viennent chez Pizza Hut, apportent leurs livres et en prennent d’autres », poursuit-elle.

Mais cette tradition nouvellement instaurée ne découle pas que d’une simple opportunité commerciale. En effet, Art Gunther, qui était président de la chaîne en 1984, avait un fils qui rencontrait de graves difficultés de lecture.

Il avait alors lancé le mouvement BOOK IT !, « la chose la plus importante que je n’ai jamais faite dans ma vie professionnelle », expliquera-t-il des années plus tard.

En 2017, 14 millions d’enfants aux États-Unis ont pris part à cette opération, remportant des cadeaux, qui tous visent à encourager la lecture...



via Atlas Obscura