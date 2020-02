Une micromaison tout droit sortie de l'univers d'Harry Potter

< >

Gérantes de la société WUBE Life, spécialisée dans la construction de ces petites maisons, Jan et Emily Cheves ont mis en vente en septembre dernier leur dernière production: la Poudlard Inn Express.La Poudlard Inn Express est aux couleurs, comme son nom l’indique, de l’univers de l'œuvre de J.K. Rowling et de son célèbre apprenti sorcier. De l’extérieur, la petite maison tient sur une remorque d'une capacité de charge d'un peu plus de 6300 kg. L’intérieur est quant à lui entièrement meublé et décoré avec des objets dérivés de l’univers d’Harry Potter.Pour une somme de 49.900 $, 45.000 € environ, le ou la future acquéreuse aura la liberté d’investir la tiny-house en fonction de ses propres aspirations : de la simple maison mobile au food-truck ou autre type de commerce, comme — ce n'est qu'un exemple — une librairie.Mère et fille, Jan et Emily Cheves ont monté leur entreprise spécialisée dans la construction de Tiny-houses, The WUBE Life, en 2018. Pourtant, aucune d’elles n’était alors experte en la matière. Elles eurent l’idée de cette reconversion à partir de leur expérience personnelle, en 2015.Ayant entrepris de déménager pour se rapprocher de leur famille établie en Caroline du Nord, elles ont en effet fait face à la difficulté de trouver un logement abordable. Ce qui les a conduit à faire appel à leur ingéniosité. Ainsi ont-elles progressivement rebâti une petite maison, dont l'état était vétuste.Depuis, soucieuses d'apporter une touche personnelle à leur entreprise, Jan et Emily Cheves proposent, via The WUBE Life, des micromaisons dont l'élaboration s'inspire d'univers fantastiques.L’idée de bâtir un Tiny-house façon Poudlard les démangeait depuis un certain nombre d’années, confient-elles sur leur site : « De tous les fantasmes que nous avons eus au cours de notre entreprise, Harry Potter a toujours été le numéro 1. » « C’était aussi le choix parfait pour une autre raison, que nous avons découverte en planifiant notre projet », ajoutent-elles.La phase de conception leur a en effet demandé de faire preuve d'une certaine sagacité, expliquent-elles : il a fallu penser les moindres détails, tout se souciant des licences des produits utilisés, en préservant un minimum d’originalité.Elles ont trouvé la motivation nécessaire à leur entreprise dans l'histoire de J.K. Rowling elle-même, en très grande précarité avant le succès des livres Harry Potter : « Nous connaissions l’histoire des difficultés de JK Rowling lorsqu’elle a écrit les livres et a essayé de faire en sorte qu’un éditeur publie la série. Cela a été notre motivation première lorsque les temps étaient plus difficiles. »